Rebelde com classe: o estilo de Mayana Moura

“Não me interesso mais pelo lado babaca do rock”, diz Mayana

Arte: Eduardo Mendes

Mayana Moura não raspa mais as sobrancelhas ou quebra quarto de hotel (sim, ela já fez isso). Na virada dos 30, a atriz deixa vir à tona sua essência chique, e nem por isso menos autêntica. A ex-modelo internacional, cantora e atriz, que entrou para o time das balzaquianas em agosto passado, mudou bastante. De adolescente que raspava as sobrancelhas, se tornou uma mulher que transmite uma imagem chique e transgressora ao mesmo tempo, fruto de sua vivência em universos distintos, como o círculo fechado da alta moda, a vida louca dos shows de hardcore e o mundo competitivo e glamouroso da televisão. Fases díspares, não há dúvida. Mas, no caso de Mayana, totalmente complementares.

Cores sóbrias e cabelo escuro no começo da carreira

Fotos: Lailson Santos e Reginaldo Teixeira

A jovem estrela continua apaixonada por rock’n’roll, toca baixo, veste muitas roupas pretas e fuma um cigarro atrás do outro. “Porém já consigo abrir mão de uma jaqueta de tachas na hora de montar um look”, afirma a atriz. Com o passar dos anos, Mayana desabrochou. Aposentou os brincos, as tachas e os caprichos. “Não me interesso mais pelo lado babaca do rock”, diz. “Acho que a tendência é eu me tornar cada vez mais clássica no jeito de me arrumar e de me colocar.”

Mayana aposentou os brincos, as tachas e os caprichos

Fotos: AgNews, Bruno Ryferd e Deco Rodrigues

Ponto a ponto

O estilo autêntico da atriz decifrado em sete passos:

Mayana Moura está cada vez mais clássica

Fotos: AgNews e Maurício Melo

1. Algo que não pode faltar no closet feminino é…

Um par de sapatos pretos de salto alto, daqueles bem poderosos.

2. Não tiro do corpo…

Uma jaqueta de couro da Pelu, que ganhei da Helena Linhares, criadora da grife.

3. Um acessório indispensável…

Óculos Ray-Ban. Sou maluca por eles. Nem sei quantos tenho, mas doo vários. Sigo uma regra: se fica melhor em você do que em mim, você leva.

4. A última compra que fiz…

Provavelmente foi alguma maquiagem. Quase não compro roupas, pois ganho de meus amigos estilistas.

5. Truque de make infalível…

Usar batons vermelhos e cor-de-rosa, como o Ruby Woo, o Morange e o Chatterbox, todos da M.A.C.

6. Sempre carrego na bolsa…

Um caderno Moleskine, que uso para escrever pensamentos e anotar sonhos.

7. Segue tendências?

Não, as tendências me seguem. Brincadeira! Não escreve isso que vou parecer arrogante! (risos)