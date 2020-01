Quatro jeitos inovadores de combinar o seu cardigã de onça

Cardigã, MOB, R$ 375. T-shirt, Anamac (OQVESTIR), R$169,56. Calça, Colcci, R$285. Bolsa, Renata Vicintin (OQVESTIR), R$243. Tênis, Cantão, R$219.

Foto: Divulgação

Fazer um mix de estampas entre o cardigã de onça e a t-shirt é uma ótima forma de inovar. É importante que as cores entre as duas peças estejam coordenadas, assim o efeito fica bonito e continua fora do comum. Para finalizar, adicione uma cor vibrante com a calça skinny e deixe o tênis dar graça à produção.

Cardigã, MOB, R$ 375. Saia, Pink Connection (Dafiti), R$35,94. Top, Studio 21, R$ 351,90. Sapato, Thelure por Dumond, R$ 496. Bolsa, Arezzo, R$299,90.

Foto: Divulgação

O combo animal print + preto já virou um clássico dos looks noturnos. Para dar aquele ar moderno, use a combinação com peças coloridas e misture as texturas da saia e do cardigã com o top de couro.

Cardigã, MOB, R$ 375. Camisa, Topshop, R$173. Calça, Pop up store, R$ 348. Alpargatas, Olook, R$ 99,90. Bolsa, Accessorize, R$ 289.

Foto: Divulgação

Esse look é perfeito para trabalhar, já que a camisa branca quebra a sensualidade da estampa do cardigã e da modelagem da calça resinada, em tom burgundy. Os acessórios são práticos e têm detalhes de tramas interessantes.

Cardigã, MOB, R$ 375. Vestido, Artisy Brasil (OQVESTIR), R$ 258. Bolsa, Anacapri, R$ 239,90. Sapatilha, My Shoes, R$ 129. Brincos, Carla D’Santis (OQVESTIR), R$99.

Foto: Divulgação

Já para quem considera o animal print uma ousadia fashion, vale combinar a peça com algo mais clássico, como um vestido branco de corte reto. A bolsa vermelha e a sapatilha com ponteira de verniz e spikes modernizam o look, sem que ele deixe de ser elegante.