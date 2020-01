PUMA lança 2 tênis fofíssimos para comemorar o aniversário da Hello Kitty

Nesta sexta (1), a personagem Hello Kitty celebra 45 anos desde a sua criação, e diversas marcas, ao longo dos últimos meses, fizeram questão de desenvolver linhas colaborativas inspiradas na gatinha.

Agora foi a vez da PUMA, que já vem surfando nessa onda nostálgica há algum tempo. A marca, que já investiu em propostas retrô e criou até um modelito para as fãs da boneca Barbie, acaba de divulgar o lançamento oficial de dois tênis com referencias claras à Hello Kitty – essa é a segunda vez que a marca esportiva e a Sanrio, detentora dos direitos da personagem, criam uma collab juntas.

Os novos tênis que entram no portfólio da PUMA x Hello Kitty são o Cali, versão branquinha de solado plataforma que vem com duas opções de cadarços e patches removíveis, e o Nova 2, em rosa pastel e com estampa do rosto e logo da personagem.

–

Os sneakers, que já estão disponíveis para compra nos Estados Unidos, chegam ao site oficial da PUMA no Brasil e à Artwalk no próximo dia 25. Enquanto o PUMA x HELLO KITTY Cali sai por R$ 449,90, o PUMA x HELLO KITTY Nova 2 custa R$ 399,90.

Veja mais detalhes dos tênis:

–

–

–

–

–

–