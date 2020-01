Princesinha gótica, Bru Marquezine aposta em look all black para ver Ivete

Parece que Bruna Marquezine está empenhada em emplacar a tendência do carnaval dark em Salvador. Depois de prestigiar o bloco de Anitta com um macaquinho preto e acessórios de grife, neste sábado (2) ela escolheu mais uma vez um visual all black para subir no trio de Ivete Sangalo.

O look tem uma pegada meio roqueira, mas nada de passar calor: ela combinou um shortinho jeans desfiado – e enfeitado com correntes – com um top de alcinha bem fina, tudo da John John.

O rabo de cavalo bem alto deu um ar de Ariana Grande para Bruna, que arrematou o look com óculos escuros com lentes em forma de coração e um coturno plataforma bafo.

Por trás dos óculos, uma surpresinha: que tal esse delineado gráfico amarelo fluor, combinado com o tradicional gatinho preto? Queremos copiar!

Já estamos catando aqui a regatinha preta para os blocos de amanhã…