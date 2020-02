Perfume unissex da Calvin Klein vai virar grife de roupas

Anúncios da linha de moda íntima da grife inédita CK One

Foto: Reprodução/WWD

O perfume CK One foi um dos maiores sucessos da linha de fragrâncias da Calvin Klein nos anos 1990. O produto chegou ao mercado em 1994, com a proposta de ser o “primeiro perfume unissex do mundo”.

Depois de 16 anos de sucesso, o CK One ganhará nova vida e se transformará em linhas de lingerie, roupas e jeans, informam executivos da Calvin Klein ao site de moda WWD.

Segundo o presidente do conglomerado fashion Tom Murry, a marca CK One fará produtos voltados ao público jovem. “Por conta do seu conceito unissex, se voltar aos consumidores mais novos foi uma escolha lógica”, resume o profissional.

O lançamento da grife CK One será mundial, e as primeiras peças começam a chegar às lojas do mundo todo ainda no segundo semestre de 2010.