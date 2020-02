Patrícia Poeta mostra como combinar roupas e acessórios na MANEQUIM

Patrícia Poeta na MANEQUIM de agosto de 2011

Foto: Arte MdeMulher e Reprodução/MANEQUIM



A jornalista Patrícia Poeta está na capa e em editorial de moda da edição de agosto da revista MANEQUIM. Em entrevista, ela revela que sua peça preferida é o vestido. Patrícia é fã de modelos modernos e, ao mesmo tempo, femininos.

O curinga de seu armário é um jeans escuro, que ela combina no dia a dia com camisa, paletó comprido e sapatilhas delicadas. “Outra produção que faço sempre é um vestido com casaquinho por cima, cinto fino e sapatos baixos ou de salto alto. É perfeito para um passeio depois do trabalho”, conta.

Patrícia entrega que seu ponto fraco são as bolsas, de todos os tamanhos e estilos, além de cintos e sapatos. “Gosto das maxibolsas para o dia a dia. Cabe tudo o que eu preciso e mais um pouco. Já para sair, uso as versões menores com alças de correntes ou com algum detalhe. Outra opção são as clutches, superatuais”, sugere.

“Insensato Coração”



A moda da personagem Norma é destaque na revista

Foto: Arte MdeMulher e Reprodução/MANEQUIM



A moda da personagem Norma, vivida por Gloria Pires na trama global “Insensato Coração”, é outro destaque da edição de agosto da MANEQUIM. Depois de uma reviravolta na novela, Norma mudou seu guarda-roupa e passou a usar peças bem elegantes.

Segundo a figurinista Helena Gastal, não podem faltar no visual da personagem o blazer de alfaiataria (que combina com calça social ou jeans), escarpins (que deixam as pernas mais torneadas) e acessórios como relógios e pulseiras.