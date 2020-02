Passo a passo para fazer um xale versátil

Materiais

· 2 bolas de fio Anne (100% algodão mercerizado – Circulo) cor 6388

· 2 bolas fio Anne (100% algodão mercerizado – Circulo) cor 9563 (mescla)

· Agulha circular (80 cm) 6,0 mm

· 4 marcadores de pontos

· Linha e agulha para costura (para arrematar as emendas dos fios)



Pontos empregados

Ponto Fantasia1

Quantidade de pontos múltiplo de 12 mais 7: 1ª, 3ª e 5ª carr: *7 t, 5 m*, 7 t

2ª. Carr. e todas as pares: tecer acompanhando o ponto

7ª, 9ª e 11ªcarr: 1 t *5 m, 7 t* 5 m, 1 t

Volte à 1ª. carr.

Ponto fantasia 2

1ª carr: 2 juntos em meia, 1 laçada

2ª carr: toda em meia

Repetir essas 2 carreiras

Obs: a peça é tecida usando 2 fios juntos

Antes de iniciar o trabalho leia com atenção as instruções.

A peça é tecida aberta em agulha circular para facilitar a visualização do desenvolvimento do trabalho.

É recomendável a utilização de marcadores de pontos para visualizar onde serão feitos os aumentos. Na medida em que se tece, os marcadores de pontos devem ser deslocados.

O trabalho é tecido de cima para baixo, ou seja, do pescoço em direção ao bico do xale.

Amostra: não é importante.



Execução

Montar 7 pontos e tecer da seguinte maneira:

1ª e 2ª carreira: em meia

3ª carreira: 2 m, 1 laç, 1 m, 1 laç, 1 m, 1 laç, 1 m, 1 laç, 2 m (11 pontos)

4ª carreira: em meia

5ª carreira: 2 m, 1 marcador de pontos, 1 laç, 3 m, 1 laç, 1 marcador de pontos, 1 meia, 1 marcador de pontos, 1 laç, 3 m, 1 marcador de pontos, 2 meia (15 pontos)

6ª carreira e todas as carreiras pares: 2 m, meia sobre meia, tricô sobre tricô, 2 meia

7ª carreira: esta carreira equivale à 7ª carreira do ponto fantasia 1) 2m, 1laç, 5m, 1laç, 1m, 1laç, 5m, 1laç, 2m (19 pontos)

9ª carreira: 2m, 1laç, 1t, 5meia, 1t, 1laç, 1m, 1laç, 1t, 5meia, 1t, 1laç, 2m (23 pontos)

11ª carreira: 2m, 1laç, 2t, 5meia, 2t, 1laç, 1m, 1laç, 2t, 5meia, 2t, 1laç, 2m (27 pontos)

13ª carreira: esta carreira equivale à 1ª carreira do ponto fantasia 1

2m, 1laç, 2m, 7t, 2m, 1laç, 1m, 1laç, 2m, 7tricô, 2m, 1laç, 2m (31pontos)

Continuar a tecer lembrando sempre de fazer as laçadas (aumentos) após (e antes) os 2 pontos iniciais e finais, bem como no centro do xale.

Ao mesmo tempo, siga o padrão do ponto fantasia 1 e a sequência de cores conforme a foto.

Ao atingir 9 repetições completas (108 pontos) e mais 5 pontos meia (ponto fantasia 1) em ambas as faces do xale, iniciar o ponto fantasia 2.

Teça 2 carreiras em meia com a cor 6388, 2 carreiras no ponto fantasia 2, 2 carreiras com a cor 9563, 2 carreiras com a cor 6388.

Faça o arremate em picô de 2 pontos (em tricô) da seguinte maneira:

Arremate 3 pontos (teça 2 juntos em meia), * volte o último ponto arrematado para a agulha esquerda, aumente 1pontos a partir desse ponto que está na agulha, arremate os próximos 5 pontos (incluindo o ponto que aumentou)*. Repita de *a* até arrematar todos os pontos do xale.

Para um acabamento perfeito, arremate todos os fiapos de linha resultantes das trocas de cores, com linha de costura e agulha, para esconder bem as pontinhas dos fios.

Passe levemente a peça com ferro a vapor e um pano para proteger o trabalho.