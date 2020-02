Passo a passo para fazer um colar de pérola

· O acessório incrementa peças casuais e vestidos de festa. O cabelo preso valoriza o rosto e o colar.

· A peça é ideal para quem tem pouco busto, pois cria volume na parte de cima do tronco.



· 2 fitas de veludo de 40 cm, cada uma

· 1 pacote de 500 g de pérolas médias

· 1 broche

· 1 rolo de fio de náilon

· Tesoura

· Corte seis pedaços do fio de náilon com cerca de 60 cm cada um. Encaixe as pérolas nos fios e dê um nó nas pontas, criando seis colares.

· Depois, junte as peças.

· Torça-as e, em cada uma das extremidades, dê um nó com a fita de modo que juntas elas formem o laço.