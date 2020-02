Panamericana lança curso de Cool Hunting voltado para Moda

Caçadores de tendências

Foto: Getty Images

Antes de algo se tornar popular, seja um estilo de roupa ou até um comportamento, um grupo de profissionais têm a missão de antecipá-lo para as empresas. Detectar esse “movimento” é a tarefa do Cool Hunter, que literalmente deve “caçar” aquilo que será considerado cool ou legal em breve. Apesar de grande, o desafio de “prever o futuro” vem atraindo muitos jovens interessados em ingressar nessa carreira e, hoje, esse tipo de profissional é cada vez mais valorizado e tido como estratégico para as grandes companhias.



Foi justamente para suprir essa necessidade que a Panamericana Escola de Arte e Design criou o curso de Cool Hunting voltado para a Moda. Com duração de 36 horas, o curso proporciona um passeio por todo o universo fashion, trabalhando conceitos sobre moda e estilo, tendências, coleções e desfiles de prêtà-porter e alta costura, em âmbito nacional e internacional. Com linguagem simples, mas sem perder o glamour que tanto atrai quem quer se aventurar nessa área, as aulas são voltadas a todo tipo de público.



Comandado por Jo Souza, professora da Panamericana especialista em Criação de Imagem e Styling de Moda e Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP, o curso acontece às segundas e quartas-feiras, das 9h às 12h, ou às terças e quintas-feiras das 19h30 às 22h30, na unidade Groenlândia, nº77, Jardim Europa, São Paulo. Taxa de matrícula, no valor de R$300, estará isenta até 29 de setembro.





COOL HUNTING – PANAMERICANA ESCOLA DE ARTE E DESIGN



Carga horária: 36 horas

Início: 15/10/2012 e 16/10/2012

Término: 03/12/2012 e 11/12/2012

Período: Segundas e Quartas das 9h00 as 12h00 ou Terças e Quintas das 19h30 às 22h30 na unidade Groenlândia, 77.

Plano de Pagamento: 3xcheques de R$ 400,00(para inscrições até 29/09/2012)

Taxa de Matricula: R$ 300,00(isenta até 29/09/2012)

Idade Mínima: 16 anos



Mais informações podem ser obtidas na central de atendimento (11) 3887 4200, (11) 3661 8511.