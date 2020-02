Looks listrados de vários padrões

Foto: Gettu Images

Finas, largas, finíssimas: o print listrado está cada vez mais livre e surpreende, seja pelo jogo de espessuras, de larguras ou pelo mix de cores. A ideia é fugir do navy básico e se jogar nas possibilidades, inclusive misturando listras com listras, com print felino e também com estampas abstratas.