Os tênis Adidas x Star Wars brilham na luz negra e estou encantada

Com a estreia iminente de “Star Wars: A Ascensão Skywalker” no dia 19 de dezembro, várias marcas começam, aos poucos, a revelar parcerias com a Disney em homenagem a esse último capítulo da nova trilogia da franquia.

Primeiro foi a Levi’s, que preparou uma coleção incrível de roupas com direito a jaqueta com estampa toda estrelada, e, agora, é a vez da Adidas apresentar uma collab dividida em três partes e composta pelos tênis literalmente mais fluorescentes (e perfeitos!) desta galáxia!

O primeiro petisco, chamado de Lightsabers é, como o próprio nome dá a entender, totalmente inspirado nos sabres de luz dos Jedi. A melhor parte? Os sneakers brilham mesmo quando em contato com a luz negra!

As silhuetas disponíveis são: Harden Vol. 4, Dame 5, Crazy 1, Rivalry Lo, D Rose 10, Top Ten, e Pro Next. A cartela de cores é composta por tons de vermelho, azul, verde, e roxo.

Nos Estados Unidos, os modelos começaram a ser vendidos a partir do dia 1 de novembro e os preços variam de 70 a 140 dólares. E a boa notícia é que, sim, alguns produtos devem desembarcar no Brasil. Para ser a primeira a saber quando eles chegam, basta cadastrar o seu email no site da Adidas.

Confira os modelos:

Adidas Rivalry Lo



Harden Vol. 4

Dame 5

Crazy 1

D Rose 10

Top Ten

Pro Next

As outras duas partes da coleção, chamadas de Space Battle e Characters, serão lançadas lá fora em 21 de novembro e 29 de novembro, respectivamente.