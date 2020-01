Os novos tênis da Nike são lindos e feitos com matéria-prima sustentável

Acompanhando um movimento que está cada vez mais forte no mundo da moda, na última segunda (11) a Nike anunciou o lançamento de três novas coleções sustentáveis de tênis, que chegarão às lojas nos próximos meses. Os modelos, além de lindinhos, destacam-se principalmente por serem confeccionados e tingidos, majoritariamente, com matérias-primas ecológicas.

A primeira coleção, batizada de Nike Plant Color Collection, traz versões inéditas dos modelos clássicos Air Max 95 e Blazer Low, com o diferencial de terem sido feitas em lona e tingidas com um corante à base de plantas.

O Air Max 95 chega em duas versões, ambas tendo o bege como cor base. Enquanto uma delas mistura tons de rosa, marrom e creme, a outra apresenta uma proposta um pouco mais colorida, com uma paleta que abrange vermelho e azul.

O Blazer Low também foi duplamente repaginado, de modo que as cores oferecidas, agora, são bege e rosa antigo.

A segunda collab anunciada pela marca leva o nome de Nike Flyleather Earth Day Pack, e foi pensada como uma forma de celebrar o chamado “Dia da Terra” (comemorado em 22 de abril). São releituras dos tênis Nike Air Force 1, Cortez e, novamente, Blazer Low, feitas com o chamado Nike Flyleather, material mais leve e durável, que envolve fibra de couro natural pelo menos 50% reciclada.

Além disso, todos os modelos chegam em branco, com ilustrações temáticas do artista californiano Steve Harrington.

Por fim, a marca divulgou, ainda, dois novos modelos do Nike VaporMax 2 Random, ambos coloridinhos e produzidos com o material Flyknit, feito a partir de fios de tricô que iriam para o lixo. Os tênis, queridinhos das consumidoras mulheres da Nike, contam, inclusive, com 75% das solas confeccionadas usando o processo de reciclagem.

Ainda não foram divulgadas datas oficiais dos lançamentos dos calçados, mas a Nike comunicou que eles devem chegar às lojas físicas e e-commerce da marca junto com o verão americano (que começa em 21 de junho).