Os melhores momentos da dobradinha Chanel e Kristen Stewart

Há cerca de 3 anos, Kirsten Stewart vem se aproximando cada vez mais de Karl Lagerfeld e da marca Chanel. O resultado é que atriz já foi o rosto da campanha Paris-Dallas 2013/14 Métiers d’art, da campanha da bolsa 11.12 em março de 2015, da coleção de verão 2015 da linha de óculos e agora protagoniza o curta Once and Forever do estilista, apresentado durante o desfile 14 Métiers d’art 2015 em Roma. Para 2016, já tem parceira confirmada. Fotografada pelo próprio Karl, como sempre, ela será o rosto da campanha Paris-Rome 2015/16 Métiers d’Art.

Confira:

Once e Forever

No Paris-Rome 2015/16 Métiers d’Art.

No desfile da Paris Fashion Week Haute Couture Outono Inverno 2015/2016 no Grand Palais

Getty Images/Divulgação Getty Images/Divulgação

Na campanha eyewear 2015

No Baile do Met 2014

Na entrada para a fila A do Paris Fashion Week Haute-Couture 2013-2014



Na campanha Métiers d’art 2013/14

No desfile da Paris Fashion Week Haute Couture Outono/Inverno 2014-2015

