Os looks das famosas no baile de gala LACMA Film + Art, apresentado pela Gucci

Celebridades de peso compareceram ao baile de gala LACMA Film + Art, apresentado pela Gucci, neste sábado (07), em Los Angeles. Confira as produções da noite:

O rosa foi a escolha de Rosie Huntington-Whiteley, Saoirse Ronan e Salma Hayek para compor looks superfemininos. As três vestem Gucci.

Diane Kruger (de Monique Lhuillier) foi a única famosa a investir em calças. Naomi Campbell apostou no modelo Givenchy supertrabalhado e Gwyneth Paltrow escolheu um míni Gucci.

Os looks all black da noite: Kim Kardashian de Givenchy, Reese Witherspoon de Brandon Maxwell e Amber Valletta com tomara que caia com brilho.

Completando o time, Dakota Johnson e Chloe Sevigny investiram em produções coloridas assinadas por Alessandro Michele, estilista da Gucci.