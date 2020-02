Os looks das angels na festa após o desfile da Victoria’s Secret

11/11 Gustavo Cerbasi - Dez Bons Conselhos de Meu Pai

Em(Fontanar), o especialista em finanças pessoaisenumera as lições às quais credita seu sucesso profissional. Autor de 11 livros que, juntos, já venderam mais de 1,5 milhão de cópias, Cerbasi é formado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e mestre em Administração/Finanças pela Universidade de São Paulo (USP).Embora o título recém-lançado faça referência ao pai de Cerbasi, outras três pessoas também o inspiraram. Do pai biológico,, imigrante italiano que chegou ao Brasil com a família quando tinha seis anos, Cerbasi aprendeu lições como o valor do estudo e do dinheiro. Com Hermenegildo Sgargeta Filho, o, o autor viu a importância da simplicidade, durante as visitas à Fazenda Pinheiro, em Itupeva- SP, onde o tio morava. Nadador dedicado quando jovem, Cerbasi aprendeu a estimar o trabalho em equipe com seu enérgico treinador, Paulo Ramos Filho, o. Por fim, o avô materno, Bronius Petrasunas, o, o ensinou a celebrar as suas conquistas.Veja, a seguir, os dez ensinamentos que podem ser adotados para uma vida de equilíbrio e prosperidade profissional e pessoal