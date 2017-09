Óculos de sol: como usar os modelos do momento sem gastar muito

O sol está cada vez mais intenso no Brasil. Para se proteger dos fortes raios solares, o truque é sempre usar protetor solar diariamente na pele; nos olhos, a proteção fica por conta dos óculos de sol, acessório que pode ser um bonito complemento ao look.

Para quem gosta de combinar saúde com muito estilo, a dica é apostar em modelos de óculos de sol que são a febre do momento. E o melhor: é possível adquirir o acessório sem gastar muito!

Armações grossas

Marque a presença de seus óculos, no look, com armações bem grossas. O revestimento maciço, seja ele quadrado ou redondo, ajuda a destacar o acessório no rosto.

#repost @evoke #EVK14 por @flacavasotti #famigliaevoke #goeyewear A post shared by GO Eyewear (@goeyewear) on Jun 25, 2015 at 6:31am PDT

Leia mais: Alerta de tendência: as cordinhas para óculos voltaram

Óculos Gatinho

As armações no estilo gatinho – geralmente feitas de acetado ou de metal – garantem versatilidade ao visual e podem ser usadas em ambientes urbanos ou mesmo na praia.

Fashionistas de plantão, que tal complementar o seu próximo look com este modelo de #ÓculosDeSol da #NYS? #UseNYS #NYSCollectionEyewear #Sunglasses #ÓculosDeSol #AcessóriosFemininos #ÓculosComEstilo A post shared by NYS Collection Brasil (@nyscollectionbr) on Jul 28, 2017 at 5:00pm PDT

Leia mais: 4 makes para quem usa óculos

Óculos redondos

As clássicas lentes redondas estão com tudo. O que muda com a releitura do modelo que fez sucesso nos anos 1960 e 1970 é que as armações estão maiores e cobrem muito mais o rosto do que os óculos à la John Lennon.

Está chegando o #RockInRio e, além de música boa, o que não pode faltar são looks incríveis #ComChili. Quer arrasar na #CidadeDoRock? Aposte no modelito redondinho, um clássico que é sucesso garantido. A post shared by Chilli Beans (@chillibeansoficial) on Sep 7, 2017 at 8:04am PDT

Onde comprar?

1. De metal, da Nys. R$ 139*

2. De acetato, da Fuel. R$ 149,90*

3. De acetato, da Atitude. R$ 187*

4. De acetato, da Joulik para C&A. R$ 119*

5. De metal, da Solaris para Grandvision by Fototica. R$ 189*

6. De acetato, da Renner. R$ 79,90*

7. De acetato, da Chilli Beans. R$ 199,80*

*Preços pesquisados em agosto, sujeitos a alteração. Confirme na loja antes de comprar.