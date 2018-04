O óculos ideal para diferentes ocasiões

Por mais que sejam uma necessidade, também podem ser muito estilosos. Diferentes armações podem formar looks e cada um deles pode ser combinado com certa situação.

Desde festas até uma caminhada no parque, o óculos de grau pode balançar o visual e deixar tudo mais delicado e sofisticado.

Confira algumas dicas para fugir daquela única armação que usa todo dia e variar nos usos do acessório:

Escritório

Meryl Streep – Meryl Streep

A armação metalizada complementa looks sóbrios e elegantes. Para escapar do óbvio e adicionar personalidade, experimente novos formatos, como o geométrico ou retrô.

1 – De metal, Vogue Eyewear, R$ 510*

2 – De metal, Dior, R$ 1 579*

Passeio

Demi Moore – Demi Moore

Roupas descontraídas, estampadas ou com mais detalhes demandam modelos básicos. Os pretos dão harmonia à composição e combinam com tudo.

3 – De acetato, Boss Orange, R$ 449*

4 – De acetato, Moschino, R$ 909*

Evento

Lupita Nyong’o – Lupita Nyong’o

É hora de ousar. Pode caprichar no dourado e no brilho. Fique com peças que misturem materiais e tenham estilo mais sofisticado.

5 – De metal e acetato, Hickmann para GO Eyewear, R$ 445*

6 – De acetato e metal, Polaroid, R$ 249*

*Preço pesquisado em Março/2018. Sujeito à alteração.