O vestido de noiva da Laura Neiva é ideal para um casamento ao ar livre

Após um breve término no meio do ano passado, os atores Laura Neiva e Chay Suede retomaram o relacionamento em dezembro e, na tarde do último sábado (02), oficializaram a união em uma cerimônia intimista e ‘secreta’, em São Paulo.

Como já havia sido informado anteriormente, o vestido de noiva usado por Laura foi uma criação exclusiva da estilista brasileira Emannuelle Junqueira, e era perfeito para noivas que, assim como a atriz, pretendem se casar ao ar livre.

Levemente transparente e com decote em V profundo, o vestido tinha pegada boho, era fluido e composto por uma espécie de body + saia removível, ambos com detalhes em renda:

Ao passo que a parte superior contava com alças fininhas, desenhando as costas de maneira delicada e deixando a região completamente à mostra, a saia era mais volumosa, efeito consequência das diferentes camadas de renda francesa e tule, sobrepostas.

Pedrarias aplicadas na barra da saia, em forma de bordado, deram um toque de modernidade ao look, que ficou completo com ajuda de um longo véu, mais tradicional. Em um vídeo postado no perfil oficial da estilista, no qual é possível perceber esses detalhes do vestido, ela fala um pouco sobre o processo criativo da peça:

Para a beleza, obra do cabeleireiro e maquiador Helder Rodrigues, um coque alto, levemente bagunçado e decorado com uma tiara prateada, foi coordenado com a maquiagem levinha, que tinha pele iluminada, olhos esfumados e blush bem marcado, promovendo o tom discreto/romântico que casava com o restante do visual. Laura usou, ainda, joias de Andreia Conti, enquanto o look do noivo era assinado pela marca Handred, do estilista André Namitala.