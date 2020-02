O vestido certo para cada tipo de corpo

Confira quais os melhores modelos indicados para cada tipo de corpo

Foto: Getty Images

Corpo ampulheta

Aposte em: decotes em V, para alongar a silhueta; peças ajustadas, que valorizam suas formas; comprimentos acima dos joelhos.

Evite: cintos grandes na cintura; detalhes na região dos quadris e seios, para não dar mais volume; modelos muito amplos e decotes acentuados.

Tem que ter: sapato nude, pois ele alonga a silhueta.

Modelos ideais: alcinha, frente única, trapézio e chemisier.

Seio pequeno

Aposte em: babados, drapeados, aviamentos e outros detalhes no busto, a fim de dar volume à região; gargantilhas e colares curtos com pingentes para valorizar o colo; peças de listras e cores claras na região do busto.

Evite: modelo tomara que caia, que achata os seios.

Tem que ter: sutiã com bojo. Ele dá volume à região.

Modelos ideais: império, alcinha, frente única, trapézio e chemisier.

Pera



Aposte em: cores claras, estampas e detalhes na parte superior do corpo para criar volume; decotes amplos, que aumentam os ombros.

Evite: cintos chamativos, que criam volume na região; modelos transpassados, pois reduzem mais a cintura; cores claras na parte de baixo do corpo.

Tem que ter: ombreiras discretas – alinham cintura e ombros.

Modelos ideais: império, frente única, tomara que caia e chemisier.

Seio grande

Aposte em: tons escuras no busto; cintos na altura do quadril: dão volume à região e deixam o corpo proporcional; modelos com listras verticais na altura do busto.

Evite: decotes muito acentuados a deixarão vulgar; peças fechadas no colo, pois criam volume na região; cores claras ou estampas exageradas na parte de cima.

Tem que ter: sutiã estruturado.

Modelos ideais: império, frente única, trapézio e chemisier.

Triângulo invertido

Aposte em: modelos volumosos na parte de baixo, tipo evasê; tons escuros na parte de cima do corpo; detalhes na parte de baixo: babados, drapeados, etc.

Evite: ombros estruturados; decote canoa, tomara que caia e frente única, que ampliam os ombros.

Tem que ter: sapato com detalhes – eles fixam a atenção para a parte de baixo do conjunto.

Modelos ideais: tubinho, trapézio e chemisier

Gordinha

Aposte em: peças com mangas, que escondem a flacidez dos braços e das costas; modelos transpassados, que disfarçam a barriguinha; comprimentos no joelho; decote em V; peças ajustadas ao corpo.

Evite: tecidos reluzentes; peças sem caimento e muito amplas.

Tem que ter: colar comprido, que alonga a silhueta.

Modelos ideais: tubinho e chemisier.

Retângulo

Aposte em: detalhes na região do busto para criar volume; modelos transpassados, que criam a sensação de curvas ao corpo; cintos nos quadris; listras horizontais.

Evite: vestidos de corte reto; modelagens amplas; brincos compridos, que acentuam a falta de curvas.

Tem que ter: bijus arredondadas, pois dão harmonia ao conjunto.

Modelos ideais: tubinho, trapézio e chemisier.

Barriga

Aposte em: tons escuros, que disfarçam o abdome; peças que chamem a atenção para a parte de cima do corpo: decotes, drapeados, etc; listras para alongar; modelos transpassados que disfarçam gordurinhas.

Evite: estampas exageradas; peças claras e justas.

Tem que ter: cinta modeladora

Modelos ideais: de alcinhas, tubinho, frente única, tomara que caia e chemisier.

Os modelos de vestidos

1. Chemisier: o elegante modelo cai bem em qualquer tipo de corpo.

2. Tomara que caia: disfarça barriguinha e valoriza corpos tipo retângulo ou pera.

3. Império: para mulheres com quadril largo, seios grandes ou pequenos, e corpo retângulo ou ampulheta.

4. Tubinho: esconde a barriguinha e valoriza corpos tipo retângulo, triângulo invertido ou ampulheta.

5. Trapézio: disfarça seios grandes e pode ser usado por quem tem corpo tipo triângulo invertido.

6. De alcinhas: valoriza o colo, sendo ideal para quem tem barriguinha, seios pequenos, corpo tipo retângulo, pera ou ampulheta.