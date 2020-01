Sim, a gola rulê está de volta – e com força. A novidade são as sobreposições: vestidos, moletons e maxicoletes usados por cima do top garantem uma produção atual e espantam o frio. As celebs já aderiram à tendência. Jessica Alba veste Narciso Rodriguez, Helena Bordon veste Miu Miu e Sofie Valkiers veste À la Russe.