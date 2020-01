O estilo de Daisy Ridley, protagonista de “Star Wars – O Despertar da Força”

2015 é o ano de Daisy Ridley. A britânica de 23 anos debuta nas telonas na próxima quinta-feira (17) e já em uma das sagas mais importantes da história do cinema: Star Wars. Em O Despertar da Força, ela dá vida a Rey, protagonista da história. Em eventos de divulgação do longa-metragem pelo mundo, Daisy chama atenção com looks das grifes mais desejadas. Aqui, mostramos um pouco do estilo da atriz.

Getty Images Getty Images

Estampas, texturas e sapatos incríveis. Estes são os três itens em que a britânica aposta para compor as produções que sempre fogem do óbvio. Maquiagem e cabelo também recebem atenção especial – Daisy mostra uma predileção por batons coloridos e ondas suaves ou coques. Da esquerda para a direita, ela veste: Chanel, Mary Katrantzou e sapatos Christian Louboutin, Dior e Burberry.

Getty Images Getty Images

Mas também há espaço para vestidos monocromáticos em seu guarda-roupa. O caimento é sempre impecável e o comprimento varia entre o míni e o mídi. O vestido branco é do estilista David Koma. Nos pés, escarpins altíssimos de bico fino ou sandálias delicadas de tiras finas.

Estaremos de olho em Daisy Ridley no próximo tapete vermelho!