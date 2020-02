O estilo das apresentadoras de moda

* Publicado originalmente em 2012

Julia Petit

Tecidos nobres, peças com a cintura marcada, acessórios ousados e um perfume vintage são a cara da ex-produtora musical. Penteados e maquiagens elaboradas complementam o visual.

Retrô chique

Além de se inspirar em décadas passadas, ela tem um visual atual e original. “Usar só a tendência deixa as pessoas menos criativas. Você tem de entender do que gosta e impor o seu estilo”, ensina Julia.

Peças-chave: itens com brilhos, tachas, estampas de animais e modelagens bem femininas.

// VESTIDOS Lume

// COLAR Nina Fiori

// PULSEIRA Papoula

// ANEL Glida

// BOLSA Malwee

// SAPATOS Schutz

Maxipoás

A estampa grande e de fundo escuro é ideal para mulheres altas ou que estão acima do peso. Os sapatos coloridos dão um toque criativo ao look. Aposte na produção para ir a jantares com amigos e aniversários.

Mariana Weickert

Modelo adora usar o estilo HI-LO, que é a mistura de peças básicas e sofisticadas no mesmo look. Formas soltinhas e materiais maleáveis também têm lugar reservado no armário dela.

Descolada

Mariana é descontraída e criativa. “Gosto de estar sempre confortável mesmo quando é um look para a noite. Amo o bom e velho jeans e camisas de alfaiataria”, conta.

Peças-chave: jeans boyfriend, bolsas grandes, camisetas, saias e vestidos de comprimentos longos, além de acessórios bem ousados.

// CAMISA Linda de Morrer

// CALÇA TNG

// COLAR Papoula

// CINTO Lo Lettá

// BRACELETE Romarte

// BOLSA e SAPATILHAS Empório Naka

Mix casual

A combinação de calça jeans e body preta tinha tudo para ser simples demais, porém ela ganhou bossa com a barra da calça dobrada e acessórios descolados, como as sapatilhas.





Lilian Pacce

A jornalista é fã de peças clássicas, mas em versões repaginadas. Blazers com os ombros bem estruturados, calças copped e ankle boots fazem parte do estilo cosmopolita da fashionista.

Urbana

Lilian usa óculos escuros até em locais fechados. “Tenho fotofobia, mas, independentemente disso, sempre gostei do acessório. Ele é a melhor roupa para o rosto”, diz.

Peças-chave: camisas diversas, vestidos pretos e retos, carteiras de mão, jaquetas de couro e pares de sapatos com inspiração masculina.

// JAQUETA Maria Filó

// REGATA Bloom

// CALÇA Linda de Morrer

// ÓCULOS Ventura

// RELÓGIO Dumont

// ANEL Anarella

// BOLSA Brechó Vó Judith

// BOTAS Alphorria Cult

Preto total

O tom alonga a silhueta e vai bem tanto de dia quanto à noite. Invista em um detalhe com outra cor, como a blusa estampada por baixo, para dar leveza à produção escura.

Isabella Fiorentino

Visuais elegantes e práticos têm tudo a ver com a ex-modelo, que prefere camisas pouco decotadas e modelagens mais soltinhas. Acessórios e cores marcantes dão o tom moderno.

Clássica

A apresentadora preza o bom caimento das peças e os tecidos de qualidade. ”Estou em uma fase mais minimalista, com formas retas e pouco românticas”, revela.

Peças-chave: “Calças cropped ou cenoura, blusas de seda, brincos longos, casaquinhos e blazers nunca faltam no meu armário”.

// BLUSA Nem

// CALÇA Linha Pura

// BRINCOS

// PULSEIRA Diferenza

// ANEL Camaleoa

// BOLSA Corello

// SAPATOS Shoestock

Toque de elegância

Atualize o visual do escritório ou do dia a dia com a calça cenoura e a camisa de seda. Essas peças são versáteis e confortáveis. A combinação do tom violeta vibrante com o nude é bastante chique e antenada.