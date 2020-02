Noiva moderna escolhe vestido na Topshop para a hora do sim

Coleção para Noivas em edição limitada Richard Nicoll para Topshop chega ao brasil

Foto: Divulgação Topshop

Foi-se o tempo em que a única opção para noivas no grande dia era um vestido branco imaculado com metros e metros de tule a perder de vista. Pelo menos é isso que podemos presumir agora, graças à estréia no Brasil da coleção em edição limitada da linha Richard Nicoll para noivas na Topshop, intitulada Blushing Brides. A novidade vem de mais uma parceria entre a marca de fast fashion e o estilista britânico, e foi lançada em Londres em junho de 2012.

Foto: Divulgação Topshop

A coleção apresenta modelos etéreos e brancos com rendas delicadas, mas apresentados de uma maneira muito mais moderna e sexy. A coleção consiste em um vestido de noiva e mais cinco peças inspiradas em trajes de casamento, em tons suaves de branco e rosa e tecidos leves, apropriados para o verão. Ideal para a noiva moderna, o vestido é confeccionado em seda e sobrepõe uma túnica a uma anágua de georgette. As outras peças se distinguem pelos contrastes entre materiais transparentes e opacos, estruturas de alfaiataria com silhuetas fluidas – marcas registradas do trabalho de Nicoll.

Da esquerda para a direita: Vestido branco longo por R$ 1.638,00; vestido curto rosado por R$ 963,00; Vestido rosé longo por R$ 1.638,00

Foto: Divulgação Topshop

Da esquerda para a direita: Vestido branco curto por R$ 796,00; Vestido curto rosa por R$ 796,00; Vestido estilo combinação por R$ 351,00

Foto: Divulgação Topshop



Mesmo para aquelas de nós que ainda não tem um anel em vista, esta colaboração se mostra perfeita para ser desfilada em qualquer coquetel próximo. No entanto, resta saber se esse conceito realmente vai convencer as noivas brasileiras a correr para sua nova loja favorita (posto que a Topshop rapidamente alcançou em vários corações tupiniquins desde sua estréia há poucos meses) para se preparar para “o grande dia”. Fica a questão: Você teria ousadia o suficiente para usar Topshop no seu casamento?