Modelos de jeans para parecer mais magra

Jeniffer Lopez, Beyoncé e Juliana Paes

Foto: Getty Images / AgNews

Sabe o que brasileiras, japonesas, argentinas e americanas têm em comum? O jeans! Só que o modelo que tão bem veste umas nem sempre fica bonito em outras. Nessas horas, a gente costuma culpar o próprio corpo, mas o certo é a roupa se adequar à gente e não o contrário, né?

Para acertar na compra, saiba primeiro o que você quer esconder. Quadril largo? Evite lavagens e opte por modelos com bolsos discretos no bumbum. Culote? Vá de corte reto e acabe com o problema. Siga mais algumas dicar e pareça mais magra e sexy, assim como as Jeniffer Lopez, Beyoncé e Juliana Paes!

Existe um jeans ideal para o seu tipo de corpo

Foto: Divulgação

1. Barriguinha

Escolha calças lisas, escuras, com cintura no umbigo e abotoamento duplo ou lateral. Bordados na barra ou boca levemente aberta desviam a atenção para os pés. Evite calças muito justas e de cós baixo.

2. Coxas e quadril largos

O modelo ideal para esse tipo de corpo desce ajustado até o joelho e, a partir dele, mais soltinho. Prefira calças escuras, sem enfeites nem lavagens especiais. Deixe bordados e rasgadinhos longe da região do culote.

3. Gordinha

Invista em um jeans com tecido firme, nem muito justo, nem largo demais. Corte reto em lavagem bem escura e sem desbotados é perfeito para você. Abandone pregas, bordados e aplicações, que criam volume.

4. Baixinha

Estique a silhueta com modelos de cintura alta e barra mais aberta, como a boca de sino. Peças retas e com listras verticais criam ilusão de pernas longas. Não use com a barra dobrada, tá?