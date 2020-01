Modelo brasileira usa vestido clássico para casar com filho de Bob Marley

Rolou, no último sábado (23), o casamento entre a brasileira Barbara Fialho – cantora e modelo da Victoria’s Secret -, e o jamaicano Rohan Marley, empresário, ex-jogador de futebol americano e filho do músico Bob Marley.

Barbara e Rohan se casaram na cidade de Montes Claros (Minas Gerais), terra natal da noiva. A cerimônia intimista, para cerca de 70 pessoas, foi realizada à luz do dia na Capela do Senhor do Bonfim (ou Igreja do Morrinhos).

O vestido de noiva escolhido pela modelo era uma peça clássica e elegante, criação exclusiva do Ateliê Ley Lopes, marca local com a qual Barbara trabalhou em seu início de carreira, aos 15 anos, para a ocasião.

O modelo tomara que caia – ótima inspiração para noivinhas que não querem fugir muito do tradicional – tinha top estruturado, decote tipo coração e saia de tule francês plissada a mão. Além disso, a peça contava com pérolas em miniatura e cristais, tchecos e Swarovski, bordados.

Em entrevista à Vogue Brasil, a noiva contou que a principal inspiração para a criação da peça “simples, leve e romântica”, foi o céu de sua cidade. Ela completou o look com joias delicadas, véu clássico e headband, além de um buquê de flores creme.

Veja o vestido em movimento:

Linda!