Moda para todas: aprenda a valorizar sua silhueta com algumas peças mágicas

A atriz Mayana Neiva valoriza as curvas sem exageros

Foto: AgNews

A atriz Mayana Neiva possui as medidas do quadril e dos ombros em harmonia, por isso é classificada como ampulheta. Para ressaltar as curvas de maneira discreta, Mayana apostou em um vestido preto com um cinto marcando a cintura, que além de deixar a produção mais charmosa, garantiu que as formas do corpo ficassem em perfeito equilíbrio. Looks monocromáticos também são bons aliados.

Fuja: evite os extremos (peças muito largas ou muito justas). O ideal é que a roupa siga suavemente as curvas do corpo.