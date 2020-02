Moda de “Morde & Assopra” é destaque na MANEQUIM de setembro

Moda de “Morde & Assopra” é comentada por especialistas na revista

Foto: Reprodução/MANEQUIM e Arte/MdeMulher



A moda de quatro personagens da novela global “Morde & Assopra” é destaque nas páginas da edição de setembro de 2011 da revista MANEQUIM. Os figurinos de Júlia (Adriana Esteves), Lavínia (Nívea Stelmann), Naomi (Flávia Alessandra) e Celeste (Vanessa Giácomo) são comentados pelas próprias figurinistas da trama.

No caso de Júlia, por exemplo, as roupas confortáveis e de tons neutros são essenciais nos seus looks. Júlia adora o chemisier e não dispensa acessórios divertidos, como pingentes de dinossauros no colar.

As cores e estampas alegres imperam na moda de Lavínia. “A personagem da atriz Nívea Stelmann adora misturar acessórios dourados com peças alegres e coloridas”, resume a figurinista Natália Duran.

O macacão estampado, por exemplo, é uma peça que não passa despercebida. O modelo funciona bem em um jantar formal ou aniversário. “Tecidos com elastano são os mais indicados, pois não amassam com facilidade nem criam vincos quando você senta”, revela a modelista Veniza Bento do Nascimento.

Clássica



Lilia Cabral está na capa e fala do seu estilo na edição de setembro da MANEQUIM

Foto: Reprodução/MANEQUIM e Arte/MdeMulher



Protagonista da novela “Fina Estampa” (Globo), a atriz Lilia Cabral é a capa da edição de setembro da MANEQUIM. Prática, a estrela conta que aposta em roupas que lhe trazem segurança, como vestidos retos e soltinhos, ternos bem acabados, desenhos geométricos e combinações de camisa branca com jeans e paletó.

Outra peça que ela adora é o macacão “Ele resolve todos os meus problemas. Eu coloco um par de brincos, jogo um cardigã por cima, complemento com um broche e uma echarpe colorida e estou pronta para trabalhar ou sair à noite”, resume.