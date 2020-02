Moda das famosas: estampa animal

Estampa para todas

Bichos à solta! É onça, zebra, cobra… E quem acha que estampa de bicho só fica bem em quem é magrinha está errada! É só escolher o tamanho certo de ranhuras. Pense assim: estampa miudinha fica bem em quem é pequena. Estampas médias ficam bem em todas. As grandes, ótimas em gordinhas.

Selvagem demais

Você não é uma onça! E nem a sua roupa é uma fantasia. Você usaria ao mesmo tempo blusa de flor, bolsa de flor, sapato de flor e lenço de flor? Não, né? Escolha uma só peça de bicho e complete o look com outros itens neutros ou em uma das cores da estampa. Aposte no jeans!

Inspire-se nas famosas…

Fernanda Souza e Rihanna

Foto: Roberto Filho e Roberto Teixeira / Agnews / Reprodução

Fernanda Souza

A atriz vestiu uma blusa de seda com estampa de onça e modelagem diferenciada. Os ombros marcados e a manga três quartos chamam ainda mais a atenção para a parte de cima do corpo: ótima dica para quem tem quadril mais largo. Mas como a morena está em forma, ela finalizou a produção com um short jeans curtinho, que serviu também para suavizar o look. Arrasou!

Rihanna

Cheia de personalidade e estilo, a cantora soube combinar como ninguém estampas de cores diferentes e mostra como é possível inovar ao sair da convencional combinação com preto ou jeans.

Ana Furtado e Preta Gil

Foto: Orlando Oliveira / Celso Akin / Agnews

Ana Furtado

Ana ficou elegante com a blusa de cobra em tecido fino. Antenada nas tendências de moda, ela completou o visual com jaqueta de couro preta lisa e bolsa de corrente.

Preta Gil

Preta Gil soube escolher a estampa certa. O tigrado com desenhos grandes e fundo escuro é ideal para as gordinhas, pois disfarçar as gordurinhas.