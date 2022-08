Midsize: o que é e influenciadoras para seguir

Você não consegue se sentir representada no espectro nem de pessoas gordas, e nem de magras? Não que a gente precise se encaixar em uma definição, mas sabemos que identificação e representatividade importam. E, além disso, ainda que a gente entenda nosso corpo, parece que as roupas não, pois as numerações nunca seguem um padrão, certo? O que pode gerar uma cobrança e um descontentamento. E é aí que entra o midsize, que, na tradução para o português, é meio-termo ou tamanho médio.

Essa definição veio da comediante norte-americana Amy Schumer, que não se via contemplada nem pela moda com tamanhos pequenos e nem com a plus size. Afinal, ninguém tem corpos iguais e esses padrões que geralmente precisamos nos adequar podem ser bastante injustos.

O midsize surgiu na internet em torno de 2016 com suas declarações, mas foi se tornando mais popular recentemente. Graças a redes sociais como Instagram e Tiktok, cada vez mais pessoas se identificam e produzem conteúdo para quem se encaixa nessa classificação. Pode se livrar de amarras, leia-se numerações, que a ideia aqui é justamente se desprender disso, pois é aí que mora o problema.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanna Fernandes | Moda Midsize (@nannoca)

“Ser ensinada que só existe um tipo de corpo aceito torna nossa mente uma armadilha. é o que causa tanta angústia, é o que nos deixa perdidas”, define a influenciadora midsize Nanna Fernandes. O importante é lugar de pertencimento e não mais uma forma de te colocarem em uma caixinha. As redes sociais têm um poder grande neste contexto, ajudando na representação de diferentes belezas.

Então, que tal se inspirar e conhecer 8 influenciadoras midsize?

Nanna Fernandes

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanna Fernandes | Moda Midsize (@nannoca)

Nanna Fernandes mostra um pouco do seu cotidiano, além de trazer dicas de beleza, moda e conteúdos sobre como é ser uma mulher midsize. Ela tem mais de 60 mil seguidores e tem parcerias com marcas brasileiras, o que é ótimo para que o mercado entenda esse meio-termo que contempla muitas pessoas.

Amanda Pieroni

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AMANDA (@pieroniamanda)

Amanda viralizou no Tiktok com um quadro chamado “É estiloso ou só é estiloso pq ela é magra?”. A engenheira apaixonada por moda tem conteúdos de como vestir corpos midsize dos mais diferentes estilos. Amanda tem peças divertidas e clássicas, e adora explorar uma mistura disso em suas produções.

Karina Marriott

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fashion stylist ⭐️ Karina (@styleidealist)

A estilista britânica Karina Marriott tem um blog, o The style idealist, onde fala sobre autoestima, moda e beleza. Ela se define como uma stylist que cria um estilo para o seu corpo e não para o seu tamanho. Se você gosta de uma moda mais delicada e elegante, vai adorar o que ela posta.

Continua após a publicidade

Andressa Almeida

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ANDRESSA | MODELO MIDSIZE (@eu.andy)

A modelo midsize Andressa Almeida fala muito de aceitação, além de explicar muito bem sobre o pertencimento de quando você se entende midsize. Ela produz muitos vídeos sobre como foi seu processo de identificação e o que passou para tentar se enquadrar em um padrão de corpo que não a fazia feliz.

Caroline Passos

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caroline Passos (@cpassos)

Caroline é uma micro influenciadora que trabalha como modelo, stylist e produtora. Uma das propostas da sua página é falar sobre body positive, moda e beleza. Ela também tem uma série de vídeos mostrando como diversos estilos conseguem se adequar a diferentes tamanhos de corpo.

Carolina Clarkson

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Clarkson (@carolinaclarkson)

Outra inspiração é Carolina Clarkson, que não é só uma modelo fora do padrão do corpo, ela também mostra toda a beleza de quem tem vitiligo. Se você adora looks poderosos e makes marcantes, vai adorar o Instagram dela.

Bruna Rosa

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Rosa (@bruna_rosa_)

Bruna Rosa fala de tudo que você imaginar: moda, comida, viagens e até animes. Com vídeos divertidos, a influenciadora é ótima para dicas de brechós, restaurantes e maquiagens. Bruna também tem muito conteúdo provando roupas sendo midsize.

Maria Eugênia

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Eugênia (@mariaeucor)

E não poderia faltar um estilo mais gótico, né? Maria Eugênia tem looks incríveis, trabalhados no pretinho nada básico. A influenciadora também posta umas receitas maravilhosas, vale seguir.