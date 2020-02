Meghan Markle vai lançar uma coleção de roupas e já quero tudo

Ícone fashion e uma das personalidades mais influentes da moda, Meghan Markle acaba de dar mais um passo nessa área: em agosto, ela vai lançar uma linha de roupas só dela. Claro, mas por uma ótima causa.

Co-editora da Vogue britânica do mês de setembro, a Duquesa de Sussex revelou nas páginas da revista ter feito uma parceria com as lojas Marks & Spencer, John Lewis e Jigsaw, grandes varejistas do Reino Unido, para a criação de uma coleção-cápsula de peças que vão beneficiar a Smart Works, instituição de caridade da qual ela é patrona com o objetivo de reinserir mulheres no mercado de trabalho.

As roupas foram criadas ao lado de Mischa Nonoo, designer e amiga da Meghan, e vão ter uma pegada meio social, meio lookinhos de escritório, com uma grande ênfase em modelitos clássicos e curingas. Toda vez que uma peça for comprada em uma dessas lojas, uma peça equivalente será doada para a organização.

As palavras de Meghan: “Todas as vezes que você entra em uma Smart Works é possível encontrar esse monte de pilhas de roupas, bolsas e sapatos. Mas, às vezes, pode parecer um potpourri de cores e tamanhos distintos, que nem sempre são as melhores escolhas ou combinam entre si”.

De acordo com ela, a partir dessa percepção, teve a ideia de se unir com essas lojas para oferecer para as mulheres ajudadas por essa instituição a construírem um guarda-roupa mais coeso. Porque, né, no fim do dia, moda é importante, sim, e, muitas vezes, é preciso de uma primeira impressão certeira, principalmente em uma entrevista de emprego.

A Smart Woks oferece peças de roupas e um serviço de duas horas de treinamento para mulheres em entrevistas de emprego.