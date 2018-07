Meghan Markle encontrou forma criativa de usar jeans mesmo na família real

Durante o Invictus Games de 2017, Meghan Markle fez sua primeira aparição pública ao lado de Príncipe Harry. Nesse dia, a duquesa usou uma calça jeans rasgada. Agora, como membro oficial da Família Real, Meghan não pode mais usar roupas do tipo.

Porém, com toda a criatividade, a duquesa não abandonou o tecido queridinho de quem é fã de looks básicos e casuais: nesta quinta-feira (26), para assistir a competição Sentebale Polo, Meghan usou um vestido índigo do verão 2019, de Carolina Herrera.

Com decote envelope e cinto largo, a duquesa mostrou como é possível usar jeans de uma maneira um pouco diferente, e elegante.

Confira a foto do look completo:

