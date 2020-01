Meghan Markle desce do salto e usa sapatilha chique à venda na Amazon

Enquanto a duquesa de Sussex Meghan Markle viaja pela África do Sul visitando projetos sociais e conhecendo gente importante como o Arcebispo Desmond Tutu, a gente aqui fica de olho nos looks dela.

Essa viagem foi planejada para ter diversos momentos de proximidade com as pessoas, e por isso ela adotou um visual mais simples e pé no chão – até literalmente. Para visitar a mesquita de Auwal, a primeira do país, ela escolheu um vestido verde-oliva STAUD e, nos pés, sapatilhas de camurça Sam Edelman, na cor “flocos de aveia”, tipo um bege ou off-white.

As sapatilhas estão à venda na Amazon norte-americana e custam cerca de US$ 100, uma pechincha se considerarmos as outras marcas de luxo que a família real gosta de usar. E ah: a marca entrega no Brasil! Com bico fino, essa sapatilha funciona bem para looks mais formais de trabalho e também em visuais mais relaxados.

No dia em que Meghan teve um compromisso na praia, ela também optou por um sapato baixo, uma espécie de slipper de couro da marca Brother Vellies. Este sapato custa US$ 195, mas adivinha: já está esgotado no site.