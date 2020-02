Maxicolar: passo a passo para fazer o acessório da moda

Variando as pedras, você pode fazer colares de todos os estilos

Foto: Divulgação

É impossível não notar os maxicolares. Eles são grandes, cheios de brilho e valorizam qualquer look. “Quando falei desses colares no meu blog, tive meu recorde de comentários! Todas as leitoras adoraram as peças. Por isso, resolvi aprender a confeccionar um maxicolar para poder ensinar”, conta a bióloga Fernanda Schoma, de Prudentópolis (PR).

Ela observou fotos do acessório em revistas e na internet, comprou os materiais e colocou a mão na massa. “É trabalhoso, mas não é difícil! Fiz modelos de todos os tipos: coloridos, com brilho, chamativos e discretos. Assim, tenho opções para ir a festas e baladas, para trabalhar e até para eventos mais formais”, diz.

Ficou interessada? Então, confira o passo a passo:

Material

· Chatons (pedras coloridas) nas cores desejadas

· 30 x 30 cm de napa

· Cola para lantejoula

· 1 m de fita de cetim

Foto: Divulgação

1. Marque o formato do colar com algo redondo e corte.

2. Coloque os chatons sobre o tecido. Comece por cima.

Foto: Divulgação

3. Complete o desenho e depois cole cada chaton. Deixe secar.

4. Recorte o tecido seguindo o contorno das pedras.

Foto: Divulgação

5. Passe cola atrás das pontas do colar e prenda as fitas de cetim.

6. Deixe seu colar secar por um dia para que as pedras fixem bem!





Acessório pode ser usado com qualquer tipo de roupa

A diversidade de materiais dos maxicolares cria inúmeras possibilidades de combinação. “Você pode coordenar o material do colar com a roupa que escolher. Se ele for de palha, plástico ou tecido, deve ser usado com roupas informais”, explica a consultora de estilo Bia Kawasaki.

Pedras mais delicadas e com brilho são indicadas para roupas sociais. Segundo a especialista, o acessório fica bem com qualquer tipo de decote, com exceção dos fechados demais. Como acrescenta informação ao look, o ideal é usá-lo com roupas lisas, sem muitos detalhes.

Uma dica: o maxicolar chama a atenção para os ombros e seios. Por isso, mulheres que têm essas regiões muito grandes devem evitá-lo. Já as de quadril largo podem abusar da peça para equilibrar a silhueta.