Marina Ruy Barbosa torna-se diretora de moda no grupo Arezzo&Co

Marina Ruy Barbosa está dando mais um passo em sua carreira no mundo fashion. Depois de lançar a grife Ginger, em julho, ela agora é diretora de moda do grupo Arezzo&Co – das marcas Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Fiever, Alme, Vans e Reserva.

Marina foi chamada para trabalhar diretamente com o novo marketplace do grupo, o ZZ Mall. A loja online está sendo lançada oficialmente hoje (19), já conta com mais 10 milhões de clientes cadastrados e, atualmente, vende produtos de mais de 30 marcas.

Como diretora de moda, Marina terá diversas funções na empresa. Ela fará a curadoria dos produtos a serem vendidos, vem formulando toda a parte de redes sociais e também está voltada para o direcionamento geral de branding e fortalecimento e construção de marca.

Na semana passada, Arezzo&Co já havia anunciado outra parceria com Marina: uma collab entre a Schutz e a Ginger. Com lançamento previsto para o dia 7 de dezembro, a coleção conta com 11 modelos de sapatos, 4 bolsas e 4 peças de roupa.