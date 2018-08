Marca estrangeira usa apenas idosas em campanha

A famosa marca norte-americana Helmut Lang lança sua coleção outono com uma mensagem muito clara: não há idade para se ter estilo e gostar de moda. A campanha da grife vem inteiramente estrelada por mulheres idosas.

O ensaio fotográfico foi realizado no País de Gales, onde as “modelos” foram selecionadas. A idade das senhoras não foi o único critério na escolha. Contou também, o respectivos estilos de vida. Dilys Price, 86, por exemplo é a atual mulher mais velha a salta de paraquedas no mundo.

Alexandra Leese, fotógrafa que fez as imagens, contou ao jornal britânico Independent que, “mais que celebrar mulheres na idade em que elas costumam ser ignoradas pela grande mídia, retratamos gente com grandes histórias para contar, capazes de inspirar pessoas”.

Dilys Price, aos 86 anos é a mulher mais velha a saltar de paraquedas no mundo. E agora, modelo da campanha da Helmut Lang.

Nascida na África do Sul, outra modelo, a senhora Puleng, 66, tem uma linda história com o marido, com quem vive em Merthyr, uma pequena cidade do País de Gales. Eles se conheceram na década de 70, mas acabaram perdendo contato e se reencontraram há apenas seis anos. Veja abaixo mais fotos do ensaio!

Puleng, de 66 anos, que reencontrou seu grande amor depois de quase três décadas sem contato.

Maggie, de 86 anos, posando com os acessórios da nova coleção de Helmut Lang.