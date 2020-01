Marca brasileira lança coleção PERFEITA com roupas e acessórios da Barbie

Não estamos bem! Imagine uma linha de roupas e acessórios com pegada nostálgica, cheia de referências aos anos 90 e 2000, tendencinhas do momento e inspirada no universo descolado da boneca Barbie. Imaginou?

Pois saiba que essa coleção acaba de virar realidade graças a uma parceria entre a Ziovara, marca brasileira, e a Mattel, criadora da Barbie, que se juntaram em comemoração aos 60 anos do brinquedo.

Batizada de ‘Ziovara ama Barbie’, a collab traz uma estamparia exclusiva que mistura onça, xadrez amarelinho e neon, além de uma série de camisetas com o logo da boneca e dizeres divertidos, com zoeiras sobre as tecnologias de antigamente e “dramas” da atualidade.

Moletons, quimonos com paetês, peças em veludo molhado, grampos de cabelo com strass (febre do momento!) e pochetes de cetim também estão entre as opções presentes na linha, que ganha muitos pontos pela diversidade de tamanhos, com opções do PP ao G3.

“Ziovara ama Barbie traz ao mercado peças que poderão ser vestidas por diferentes tipos de corpos e estilos, celebrando a inclusão, a diversidade e usando a moda como autoexpressão, com estampas que falam sobre amor próprio e empoderamento”, disse Giovanna Girioli, uma das fundadoras da Ziovara, em comunicado à imprensa divulgado nesta terça (4).

Ah! Vale dizer, ainda, que todas as estampas digitais presentes nas t-shirts foram feitas com tinta à base de água, livre de metais pesados e 100% biodegradável.

As peças e os acessórios já podem ser comprados através do e-commerce da marca.

Veja mais itens da coleção: