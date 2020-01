Maravilhosa! Kristen Stewart troca salto por tênis Nike no tapete vermelho

Conforto ou elegância? Kristen Stewart disse “sim” para ambos. Em Londres para première do filme “As Panteras“, na última quarta (20), a atriz circulou pelo tapete vermelho em um longo do designer americano Thom Browne que por si só já renderia diversos elogios. Mas foram os pés da atriz que roubaram toda a atenção da noite. Mais especificamente, o par de Nike Cortez branco escolhidos por ela para completar o look.

Olha só:

–

–

Não é a primeira vez que ela se “rebela” contra o dress code desses eventos. Em 2018, Kristen andou descalça pelo tapete vermelho de Cannes, protestando contra a regra absurda que proíbe mulheres de entrarem na sede do Festival caso não estejam usando salto alto. Além de chamar atenção para a problemática, a cena rendeu cliques icônicos.

Veja também







–

–

Segundo a Vogue, Tara Swennen, estilista da atriz, é mestre em unir peças de luxo com o estilo próprio de Kristen. Sem dúvidas, essa autenticidade ficou mais que evidente no look punk glam da première. Um arraso!