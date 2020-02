Madonna deve lançar linha de lingeries até o final do ano

Lançamento da grife Material Girl, na loja da Macy’s em Nova York, no dia 3 de agosto

Foto: Getty Images

Parece que Madonna quer mesmo se transformar em uma grande empresária da moda. A diva do pop, que lançou na primeira semana de agosto uma coleção de roupas para jovens chamada Material Girl, em parceria com a filha Lourdes Maria, agora vai entrar no universo da moda íntima.