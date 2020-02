Louboutin ensina como andar de salto alto com elegância e conforto

Christian Louboutin e suas criações

Foto: Getty Images

As solas vermelhas de seus sapatos e os saltos altíssimos são marcas registradas das criações de Christian Louboutin. Em entrevista para a edição francesa da revista ELLE, o designer francês revela alguns segredos de como é possível se equilibrar de maneira elegante e confortável em seus saltos de 16 cm.

“A altura do salto é menos importante que a curvatura. Nos anos 50, por exemplo, os saltos não eram tão altos, mas a curvatura era quase de 90 graus. O pé todo pesava na parte da frente e era desconfortável. A curvatura não deve ultrapassar os 8 cm porque interfere na mobilidade e conforto”, explica Louboutin para a revista irmã da nossa ELLE brasileira.

Para o designer, a última grande revolução dos calçados foi realmente a mudança na altura do salto. Antigamente usava-se 12 cm, hoje são 16 cm. Louboutin conta que várias mulheres descrevem ter mais autoconfiança ao usarem salto alto, principalmente no ambiente de trabalho por poderem olhar os chefes cara a cara ao invés de baixo para cima.

Dicas do mestre para conseguir conforto e elegância sobre um salto 16:

· Esqueça o complexo de pé grande! Ao comprar um sapato ele deve ficar um pouco mais folgado no pé. Como no Brasil não temos meia numeração, se você calça 37, compre um 38 e use uma palmilha fina.

· Não se esqueça que sapatos de couro podem lacear, mas cetim e seda não se alteram. Sapatos de verniz também são menos flexíveis em geral.

· Para não parecer uma “pata” andando com salto alto, diminua a velocidade. É preciso entender e principalmente aceitar que o uso do salto reduz a velocidade do andar.

· Mude constantemente a altura dos saltos para evitar o encurtamento e o endurecimento do tendão de Aquiles. Variar a altura do salto ajuda a trabalhar a musculatura e deixa as pernas ainda mais bonitas.

Andou muito de salto e o pé está um “caco”? Experimente usar a receita das bailarinas: compressas de gelo e cremes refrescantes.