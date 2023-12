Looks plus size para o fim do ano: Dicas para escolher o seu

Antes de mais nada, as festas de fim de ano pedem por looks especiais, que façam você se sentir especial e, claro, pronta para entrar voando no próximo ciclo. No entanto, em tempos não tão distantes assim, pessoas gordas tinham dificuldade em encontrar peças que tivessem informação de moda e que ficassem bem em seus corpos plurais. Isso, no entanto, está mudando – e nós comemoramos demais! Aqui, damos dicas para encontrar o look plus size perfeito para as festas.

A estilista Sueli Tenani, cuja marca homônima faz alfaiataria atemporal, diz que o mercado tem entendido cada vez mais o segmento, em especial os microempreendedores.

“Antes, a alfaiataria era vista como uma coisa quase que impossível para mulheres gordas. Ao longo da minha carreira, coloquei como objetivo melhorar essa perspectiva e vejo que entender um pouco mais sobre o próprio corpo é imprescindível na hora da compra”, relata Sueli.

Continua após a publicidade

Para a designer, que se especializou em modelagem e tecidos, as pessoas precisam entender também sobre a movimentação do corpo e como elas querem que a peça se movimente junto com elas.

“Gosto muito de tirar as dúvidas das minhas clientes via WhatsApp, pois pergunto qual o efeito que elas querem. É uma pantalona bem cortada? Então, elas precisam ver uma calça que tenha um caimento mais folgado. É um short mais acinturado? Atenção à cintura e ao culote, para que ele fique na medida certa”, pontua.

O crescimento do mercado plus size vem muito da força dos pequenos empreendedores. Segundo os dados mais recentes da Associação Brasil Plus Size (ABPS), o segmento movimentou R$ 9,6 bilhões em 2021 e tem expectativa de alcançar os R$ 15 bilhões em faturamento até 2027.

Continua após a publicidade

A empresária Marina Salmmazo, da MAAR, não encontrava roupas para seu corpo e decidiu empreender, trazendo peças multifuncionais.

“Em muitos casos, as mulheres procuram peças que possam funcionar para vários looks, mas não via isso para os corpos gordos. Então, na MAAR, essa é uma das minhas prerrogativas. Uma saia vira vestido, as peças da coleção combinam muito bem entre si e têm cores que vão bem com outras mais básicas. O investimento, infelizmente, ainda é grande na compra, mas procurou fazer uma peça de qualidade e com muita usabilidade”, diz Marina.

Como comprar roupas plus size online

Continua após a publicidade

O CEO da marca Predilects Plus, Allef Borgiani, visualiza um potencial imenso nesse setor. “A moda plus size tem como objetivo valorizar o corpo da pessoa e fazer com que ela se sinta bem, empoderada, e feliz com o que vê no espelho.” Para o fim de ano, ele separou algumas dicas para comprar roupas plus size. No online, é importante estar atenta nestes detalhes:

Conheça suas medidas: Tire suas medidas corretamente e consulte a tabela de tamanhos fornecida pelo site. Verifique se as medidas correspondem às suas necessidades. Leia as descrições dos produtos: Preste atenção nas informações fornecidas sobre o tecido, o caimento e os detalhes da peça. Isso ajudará a ter uma ideia mais precisa do que esperar. Verifique as avaliações e comentários: Leia as opiniões de outros clientes sobre o produto e a loja em questão. Isso pode fornecer insights valiosos sobre a qualidade, o tamanho e o caimento das roupas. Política de trocas e devoluções: Familiarize-se com a política de trocas e devoluções da loja online, caso precise fazer algum ajuste ou devolução.

Como comprar looks plus size presencialmente

Vai comprar ao vivo? Então anote as dicas de Borgiani:

Experimente as roupas: Experimentar as peças é fundamental para garantir o caimento adequado. Verifique se a roupa não está muito apertada nem muito folgada. Observe os detalhes de modelagem: Preste atenção aos cortes e formas das roupas. Procure por peças que valorizem suas curvas e realcem seus pontos fortes. Verifique a qualidade do tecido: Toque o tecido para avaliar sua qualidade. Opte por materiais duráveis, confortáveis e que não se deformem facilmente. Considere o comprimento adequado: Seja para calças, saias ou vestidos, certifique-se de que o comprimento seja adequado para o seu estilo e preferências pessoais.

Continua após a publicidade

Tendências de moda plus size no verão

Para a passagem de 2023 para 2024, as estilistas apostam muito no brilho, cores cítricas e peças mais leves, que combinam muito com o verão e as altas temperaturas.

“Sejam paetês ou outro tipo de tecido, o que vale é apostar no brilho. Sem medo de errar. Estou amando essa tendência. A moda, atualmente, gira muito ao redor de influências, o que acho muito importante, mas vale a pena valorizar a individualidade de cada um, com seu jeito de ser, gostos e perfil”, analisa a estilista Sinesia Karol.

Continua após a publicidade

Sueli destaca também as calças mais utilitárias, aquelas com bolsos aparentes, além de quimonos e tops. “Vale bastante entender sobre tecido nesses momentos. Nas descrições dos produtos, é interessante ver se tem tecidos com componentes que esticam, como o elastano, e se eles são respiráveis, como o algodão e o linho”, afirma ela.

Os melhores tecidos para as festas de fim de ano

Allef aponta que, para se manter fresco durante o Natal e o Ano Novo, existem vários tecidos interessantes a serem considerados, como por exemplo:

Algodão: O algodão é um clássico quando se trata de tecidos leves e frescos. Ele permite a circulação do ar e absorve a umidade, ajudando a mantê-lo confortável. Linho: O linho é outro tecido natural que é altamente respirável. Ele tem uma textura leve e solta, permitindo a ventilação adequada e evitando que você fique muito quente. Viscose: A viscose é uma fibra artificial feita a partir de celulose. Ela é conhecida por sua maciez e fluidez, além de ser um tecido leve e fresco. Seda: Embora a seda possa ser um pouco mais luxuosa, é um tecido leve e fresco que também possui propriedades respiráveis. Ela pode ser uma ótima opção para ocasiões especiais. Poliéster leve: Existem poliésteres leves e de alta qualidade que podem ser confortáveis em climas quentes. Procure tecidos de poliéster que sejam respiráveis e tenham uma textura suave.

“Lembre-se de escolher roupas com modelagens soltas e arejadas, pois isso também ajuda a melhorar a ventilação e a evitar que você se sinta excessivamente quente”, finaliza ele.

Relacionadas Moda Moda plus size ainda é um sonho no Brasil