Looks de frio para ir trabalhar elegante durante a semana

Acordar cedo no frio é difícil. Coloque, ainda, nesta conta, um grande passo: escolher um traje que seja quentinho, versátil e acompanhe o dia de trabalho sem incomodar. Missão impossível? Não para o nosso manual. Inspire-se nesse “cardápio” diário de looks:

Segunda-feira

Reprodução/Pinterest Reprodução/Pinterest

O combo de tricô com camisa jeans é moderno e protege do frio. Se precisar, complete com um casaco mais pesado. Nos pés, vá de botas baixas. A calça pode ser legging ou até um modelo de sarja.

Terça-feira

Reprodução/Pinterest Reprodução/Pinterest

Para terça-feira, vale apostar em um look preto – afinal, os tons escuros são a cara do outono e do inverno! Se quiser quebrar o monocromático, invista em um casaco de cor clara.

Quarta-feira

Reprodução/Pinterest Reprodução/Pinterest

Meia-calça opaca, bota de cano curto e casaco colorido podem ser os eleitos de quarta-feira. Se a rotina não permite saltos, vale substituir por um par rasteiro, sapatilhas ou oxfords.

Quinta-feira

Reprodução/Pinterest Reprodução/Pinterest

Surpreenda em uma combinação elegante de tons claros na quinta-feira. O rosa quartz, esse tom de pink neutro, é uma ótima opção para montar esse visual limpo e chique.

Sexta-feira

Reprodução/Pinterest Reprodução/Pinterest

Para emendar o expediente à happy hour, inclua uma peça de couro no look do dia. A jaqueta, por exemplo, é prática, pois vai sobre a camisa, o tricô ou até uma camiseta básica de algodão. A calça de modelo flare finaliza com sofisticação.

Sábado e domingo

Reprodução/Pinterest Reprodução/Pinterest

Se os seus dias de trabalho se estendem até o final de semana, aproveite que os tênis estão em alta e leve o conforto com você. A malha colorida ajuda a dar vida à camisa branca com calça jeans.