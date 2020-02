Looks das convidadas do casamento de Kate Middleton e Príncipe William

Na hora de escolher um look para casamentos que acontecem durante o dia, sempre surgem algumas dúvidas sobre o modelo ideal. Pensando nisso, separamos os principais looks desfilados pelas convidadas do casamento de Kate Middleton e Príncipe William para você se inspirar.

O primeiro passo é optar por modelos na altura do joelho ou longuetes, que trazem leveza ao visual, característica indispensável para cerimônias diurnas. Na sequência, é a hora de se decidir pela cor.

Vibrantes

Samantha Cameron e Rainha Elizabeth II

Foto: Getty Images

Tendo em vista que o color blocking é a tendência do momento, vale optar por cores mais vivas. Essa foi a aposta de Samantha Cameron, esposa do Primeiro Ministro David Cameron, e da Rainha Elizabeth II.

Enquanto Samantha preferiu o contraste do vestido verde Burberry e echarpe laranja, a Rainha desfilou um modelo amarelo da estilista Angela Kelly, com bordados de raio de sol na gola e adornado por um broche de pedra. Destaque para as tonalidades dos sapatos: ambos nude para não dividir a atenção com os modelitos.

Rosinhas

Princesa Letizia das Austúrias e a Princesa Eugenie, prima de William

Foto: Getty Images

Nuances de rosa também são boas investidas. Delicados, eles trazem romantismo ao visual, como mostram a Princesa Letizia, das Austúrias, e a Princesa Eugenie, prima de William.

Letizia desfilou um vestido bem ajustado ao corpo e com bordados sem brilho, combinados a sapatos e luvas nude. Já Eugenie escolheu um vestido-casaco, que foi também as escolha da maioria das convidadas, com golas trançadas. As mangas longas e cintura marcada são dois detalhes que deixam os looks mais elegantes e ideais para ocasiões formais.

Salmão e vermelho

Princesa Victoria da Suécia e Joss Stone

Foto: Getty Images

O look todo monocromático também é uma ótima escolha, que foi refletida pelas produções da Princesa Victoria, da Suécia, e da cantora Joss Stone.

Victoria investiu no salmão dos pés à cabeça e preferiu um vestido transpassado, que ajuda a marcar a silhueta. Joss Stone vestiu um modelo vermelho bem sequinho e ajustado, com casaqueto de mesma cor. Nos pés, ponto para os peep toes; e nas mãos, para as bolsas-carteira.

Azuis

Princesa Beatrice, prima de William, e Carole Middleton, mãe de Kate

Foto: Getty Images

O azul é a cor da tranquilidade e pode ser adaptado a estilos diferentes, como mostram a Princesa Beatrice – prima de William – e Carole Middleton – mãe da noiva.

Beatrice ousou e investiu na composição saia rodada e top de estampa abstrata, um look jovial. O segredo está na peça superior justa, equilibrando o volume da saia. Nos pés, dourado para deixar a composição luxuosa. Já Carole investiu na discrição do azul clarinho do vestido-casaco sobreposto a um tubinho, assinado pela estilista Catherine Walker. Nos pés, scarpin gelo!

Victoria Beckham e Pippa Middleton, irmã de Kate

Foto: Getty Images

Preto ou marinho

Apesar de frequentemente evitado, o pretinho básico pode sim ser usado em casamentos diurnos. A dica é evita-lo somente no altar, ou seja, pelas madrinhas. Victoria Beckham, por exemplo, apostou

Branco

O tom, tradicionalmente, deve ser evitado pelas convidadas. Entretanto, como Pippa Middleton, a irmã de Kate, era madrinha e dama de honra, o tom estava liberado. Lindo, o modelo era longo, todo ajustado ao corpo e com gola volumosa. Ótima inspiração!

Detalhes preciosos

Princesa Maxima, da Holanda, e Camilla, esposa do Príncipe Charles

Foto: Getty Images

Para sair do básico, vale investir em rendas e bordados, sem brilhos, como fizeram a Princesa Maxima, da Holanda, e Camilla, esposa do Príncipe Charles.

Maxima preferiu um tailleur rendado com cintura marcada por um cinto fino de laço. Já Camilla preferiu o vestido-casaco bicolor com cintura toda bordada, assinado pela estilista Anna Valentine. Ambos delicados!