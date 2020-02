Lola Magazine chega às bancas

Primeira edição da revista tem Angelina Jolie na capa

Foto: Divulgação

A Editora Abril lança nesta terça-feira (28/09/10) a revista Lola Magazine com foco nas mulheres bem sucedidas com mais de 30 anos e com um lema provocante: “Você não precisa. Você quer.”

De acordo com a diretora de redação, Angélica Santa Cruz, a publicação é destinada a uma mulher diferenciada. “É para um público que não gosta de fórmulas prontas, de matérias que a ensinem a fazer algo, que rejeita o didatismo, o tutorial, mas busca um interlocutor inteligente, um ponto de vista, que a faça pensar e refletir”, disse.

Lola Magazine aborda temas do universo feminino mesclando sofisticação e praticidade. No primeiro número, anéis poderosos com pedras grandes dividem espaço com vestido de crochê de grifes brasileiras. Entrevistas primorosas com Angelina Jolie, Robert Downey Jr. e Bofes brasileiros com borogodó.

Olhos marcados em tons fortíssimos chegam na palheta de cores do verão

Foto: Reprodução / revista Lola Magazine

A autora do bestseller “Comer, Rezar, Amar”, Elizabeth Gilbert, é uma das personagens da reportagem “Ela ganha mais que o marido”. O livro que foi publicado em 30 países e teve quase 9 milhões de exemplares vendidos, chega nesta semana aos cinemas brasileiros protagonizado por Julia Roberts.

“Brasileiros conseguem comer, rezar e amar. E na mesma noite”, diz Elizabeth

Foto: Reprodução / revista Lola Magazine

Entre seções maravilhosas de comportamento, beleza, moda e estilo, um mimo para as leitoras da revista, o horóscopo assinado por ninguém menos que Susan Miller, a astróloga norte-americana mais idolatrada do momento.

