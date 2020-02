LOLA destaca tendências em roupas e bolsas do verão 2012

Giovanna Antonelli é capa de janeiro de 2012 da LOLA

Foto: Reprodução/LOLA



Giovanna Antonelli na capa e no recheio da edição de janeiro de 2012 da LOLA, a revista traz destaque de consumo e tendências de moda para o verão 2012.

A começar pela protagonista da edição, que confessa ter sido comparada muitas vezes à atriz Audrey Hepburn – um dos maiores ícones da moda até hoje.

No ensaio fotográfico, assinado por Daryan Dornelles, Giovanna veste roupas do estilista mineiro Ronaldo Fraga, fazendo poses em frente a painéis que, assim como a moda, são uma homenagem ao artista plástico e azulejista Athos Bulcão (1918-2008), carioca cujo legado está em grande parte nos murais que fez em Brasília.

Veja o making of do ensaio fotográfico de Giovanna Antonelli no site da LOLA.



Misture peças esportivas e clássicas no verão 2012

Foto: Reprodução/LOLA



Ainda segundo a edição de janeiro de 2012 da revista LOLA, a informalidade dá o tom aos looks da estação do calor. As mulheres descoladas podem montar looks que misturam calças de moletom, maiôs, regatas e peças impermeáveis, como casaquetos.

O mix esportivo com o clássico é a pegada da vez. Além de dar dicas de como se vestir, a edição traz as últimas novidades nas prateleiras de grifes como Adriana Degreas, Cris Barros, Forum e Maria Garcia.



Bolsas tipo baú ganham destaque na edição da revista

Foto: Reprodução/LOLA



As bolsas tipo baú também estão em alta no verão 2012. Muito usadas por estrelas como o Beatle Ringo Starr na década de 1970 e Jane Birkin nos anos 1980, a modelagem volta a invadir as vitrines nacionais. A LOLA traz exemplares de desejo do momento, como peças de Sofia Coppola para Louis Vuitton e Emilio Pucci para Alberta.