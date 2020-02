Lola Conexões Contemporâneas discute as relações entre moda e arte

Angélica Santa Cruz, Luiz Felipe Pondé, Costanza Pascolato e Hilda Lucas no Conexões Contemporâneas

Foto: fotografoaos

Moda é arte? Quando se distanciam, quando se conectam? Foi buscando ligar os pontos entre as duas áreas que o Lola Conexões Contemporâneas, que conta com o patrocínio da Ox, estreou na última segunda-feira (dia 26), em evento concorridíssimo na Casa da Rosas, em São Paulo.

Diante de uma plateia de cerca de 120 pessoas, a empresária e consultora de moda Costanza Pascolato e o filósofo Luiz Felipe Pondé exploraram o tema a partir de suas diferentes experiências e formações.

Mediado pela diretora de redação de LOLA, Angelica Santa Cruz, e pela curadora do evento, Hilda Lucas, o debate teve lances de bom humor e grandes sacadas dos participantes. A seguir, os principais momentos e frases da noite.

Moda é arte?

“A moda é arte na coisa da personagem que você cria quando está vestindo aquela roupa. Ela se aproxima da dramaturgia e dramaturgia é arte.” (Luiz Felipe Pondé)

“Não!” (Costanza Pascolato, em resposta sem pestanejar, quando indagada se o embevecimento que uma obra de arte provoca pode ser comparado ao de uma pessoa bem-vestida).

“A moda, como existe hoje, cada vez mais se distancia da arte.” (Costanza Pascolato)

“A ideia da arte como algo transcendente vem do romantismo, que é coisa da burguesia, que acha que arte não tem a ver com mercadoria. Só que tem a ver, sim. O artista quer ser especial mas quer vender, inclusive porque ele precisa de dinheiro para comprar tinta e tela.” (Luiz Felipe Pondé)

Os participantes da mesa: Hilda Lucas, Luiz Felipe Pondé, Angélica Santa Cruz e Costanza Pascolato

Foto: fotografoaos

Quero ser diferente

“Em uma sociedade mercantilizada, como a de hoje, tudo o que é criado para não ser produto, obrigatoriamente, vai se tornar um produto, porque as pessoas vão querer comprá-lo. E toda iniciativa para se diferenciar é tomada pelo processo ou não sobrevive.” (Luiz Felipe Pondé)

“A grande revolução da nossa época, na moda, aconteceu com o advento dos grandes grupos europeus que resolveram inventar um novo luxo. Luxo, antigamente, era algo raro e caro. Hoje, luxo só é caro.” (Costanza Pascolato)

“O conhecimento é um dos grandes marcadores da ascensão social. Sempre foi.” (Luiz Felipe Pondé)

“Há vários tipos de luxo. Para mim, uma pessoa educada, que não mente, em quem eu posso confiar, é um luxo.” (Costanza Pascolato)

Relação pessoal com a moda

“Como eu me achava burra, mas eu sempre tive um olhar para a coisa estética, montei uma personagem ao longo do tempo. Não sou eu, é uma outra que aparece para o mundo. Sou virginiana, não pode estar nada fora do lugar.” (Costanza Pascolato)

“Ele se preocupa sim, veio todo bonitinho hoje!” (Costanza sobre Pondé, quando ele foi perguntado se se importava com a moda).

Piriguete

“Pondé, o que você acha das piriguetes? Porque está todo mundo com essa mania de piriguete agora?” (Costanza Pascolato)

“O Brasil sempre teve muito essa coisa da erotização, luxúria é pecado, é coisa séria, já erotização é coisa de piriguete. A piriguete é descendente direta das meninas que dançaram na boquinha da garrafa.” (Luiz Felipe Pondé)

Blogs

“Os blogs de moda são canais para as pessoas se comunicarem e se imitarem.” (Luiz Felipe Pondé)