Lingerie: descubra quais peças combinam com seu tipo de corpo

Foto: Divulgação

Ampulheta

Como é: ombros e quadris são do mesmo tamanho. A cintura é definida e o seio costuma ser grande.

Truque sensual: manter as formas curvilíneas sem aumentar o quadril.

O sutiã

· O modelo meia-taça favorece o visual, mas evite opções com muito enchimento. Detalhes no centro da peça, como lacinhos e pingentes, chamam a atenção sem “aumentar” a produção.

· Tons monocromáticos escondem volumes extras. vai de estampa? Prefira as pequenas.

A calcinha

· Para ficar longilínea, use o cós na linha do quadril. Evite alças finas e detalhes nas laterais.

· Assim como no caso do sutiã, prefira opções só com um tom ou estampas pequenas.

Consumo

1. Sutiã e calcinha com estampa animal, da Marisa. R$ 22,99* e R$ 11,99*, respectivamente.

2. Sutiã e calcinha cinza mescla, da Marisa. R$ 19,99* e R$ 9,99*, respectivamente.

Foto: Divulgação

Retângulo

Como é: ombros, quadris e cintura têm a mesma medida.

Truque sensual: criar uma silhueta com mais curvas e marcar a cintura.

O sutiã

· Vale tudo para ganhar volume: peças coloridas, estampadas, com renda de outras cores, bordados… Para aumentar a região, use lingerie preta com fundo de cor mais clara. A técnica é infalível!

· Prefira sutiã de taça. Pode até vir com bojo.

A calcinha

· Com alça fina ou larga, conforme seu estilo. O importante é adicionar forma às suas medidas, criando curvas.

· Detalhes laterais são bem-vindos. As rendas, por exemplo, podem ser de outras tonalidades.

Consumo

1. Sutiã e calcinha rendados, da C&A. R$ 29,90* e R$ 15,90*, respectivamente.

2. Sutiã e calcinha florais, da Scala. R$ 69,90* e R$ 39,90*, respectivamente.

Foto: Divulgação

Oval

Como é: costas e seios volumosos, sendo a região da cintura bem arredondada.

Truque sensual: disfarçar a barriguinha e afinar a cintura.

O body

· Para modelar as curvas, a consultora de moda Adriana Estivalet aconselha: aposte em cavas das pernas mais altas.

· Transparências, recortes ou desenhos (apenas na vertical) são permitidos. Dica: prefira modelos de elastano.

O corset

· Deve descer dos seios até a base do quadril e, de preferência, ser de um tom mais escuro. Tanto o corset quanto a calcinha podem ter alguns detalhes – desde que formem sempre desenhos verticas.

Consumo

1. Corset e calcinha rendados, da C&A. R$ 69,90* e R$ 13,90*, respectivamente.

2. Sutiã e calcinha Cherry, da C&A. R$ 29,90* e R$ 15,90*, respectivamente.

Foto: Divulgação

Pera

Como é: corpo mais fino em cima e largo abaixo da cintura. Seios, em geral, pequenos.

Truque sensual: diminuir formas do quadril e valorizar os seios.

O sutiã

· Peças lisas ou com estampa – você pode escolher! Como neste caso a região inferior do corpo é menor, os desenhos nos seios levam o foco para cima, valorizando o colo.

· Se vai usar renda, escolha uma da mesma cor do tecido e concentrada no centro para não aumentar aárea do corpo. O melhor modelo é o meia-taça com pouco enchimento.

A calcinha

· De preferência, lisa. Se quiser estampa de bicho, o fundo deve ser escuro e as manchas não muito claras.

· Escolha uma peça com alças largas, sem detalhes na lateral.

Consumo

1. Sutiã e calcinha vermelhos, da Scala. R$ 69,90* e R$ 29,90*, respectivamente.

2. Sutiã e calcinha florais, da Scala. R$ 69,90* e R$ 34,90*, respectivamente.

Foto: Divulgação

Triângulo invertido

Como é: os ombros e as costas são maiores do que o quadril. Seio costuma ser volumoso.

Truque sensual: dar formas para a parte inferior do corpo e suavizar a parte de cima.

O sutiã

· Esqueça os sem bojo. Vá com alças largas e reforço lateral. “O meia-taça não é o mais indicado. Mas se quiser usá-lo, compre um sem muito enchimento”, ensina Adriana Estivalet.

· Tecido liso e discreto, por exemplo, equilibra as formas. Se gostar de rendas, dê preferência àquelas da mesma cor do tecido.

A calcinha

· Abuse dos detalhes, pois a intenção é levar o foco para a parte de baixo. Aplicações de renda podem contrastar com o tom do tecido.

· Aqui, alças finas são permitidas.

Consumo

1. Sutiã e calcinha azul bebê, da Scala. R$ 89,90* e R$ 29,90*, respectivamente.

2. Sutiã branco e calcinha floral, da Scala. R$ 59,90* e R$ 24,90*, respectivamente.

*Preços pesquisados em maio de 2011