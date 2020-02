Line-up da Semana de Moda de Paris

Chanel Primavera-Verão 2010

Foto: Getty Images

Anote em sua agenda: nos dias 3 a 10 de março, os principais estilistas da cena fashion apresentam as coleções prêt-à-porter para o próximo inverno.

Considerada a semana de moda mais importante do mundo, a Fashion Week parisiense reúne grifes como Balmain, Givenchy, Miu Miu, entre outras.

A notícia triste é que, em respeito à família de Alexander McQueen (encontrado morto no dia 11 de fevereiro), o desfile-homenagem ao estilista não vai mais acontecer. Haverá apenas um showroom para amigos e imprensa especializada

Sabia que tem brasileiro no evento?

O paulistano Pedro Lourenço não está no calendário oficial, porém, apresenta suas criações na manhã do dia 5 de março em uma apresentação no hotel Westin. Très chic!

Line-up dos desfiles:

Quarta-feira (03/03)

Dévastée

Moon Ypung Hee

TIM Van Steenbergen

Anne Valérie Hash

Limi Feu

Dries Van Noten

Felipe Oliveira Baptista

Rochas

Peachoo+Krejberg

Gareth Pugh

Rue Du Mail (por Martine Sitbon)

Damir Doma

Quinta-feira (04/03)

Balenciaga

Lie Sang Bong

Hiroko Koshino

Manish Arora

Sharon Wauchob

Balmain

Barbara Bui

Rick Owens

Lutz

AF Vandevorst

Nina Ricci

Bless

Sexta-feira (05/03)

Ronald Mouret

Issey Miyake

Gaspard Yurkievich

Bernhard Willhelm

Christian Dior

Isabel Marant

Vivienne Westwood

Lanvin

Maison Martin Margiela

Véronique Leroy

Yohji Yamamoto



Sábado (06/03)

Junya Watanabe

Tsumori Chisato

Chapurin

Viktor & Rolf

Cacharel

Sophia Kokosalaki

Ann Demeulemeester

Comme des Garçons

Jean Paul Gaultier

Loewe

Domingo (07/03)

Karl Lagerfeld

Andrew GN

Akris

Celine

Costume National

Hussein Chalayan

Givenchy

Sonia Rykiel

John Galliano

Segunda (08/03)

Stella McCartney

Emanuel Ungaro

Leonard

Guy Laroche

Giambattista Valli

Zucca

Kenzo

Commuun

Vanessa Bruno

Yves Saint Laurent

Terça-feira (09/03)

Chanel

Agnès B

Jean-Charles de Castelbajac

Ingrid Vlasov

Chloé

Junko Shimada

Valentino

Marithé & François Girbaud

Shiatzy Chen

Alexander McQueen

Quarta- feira (10/03)

Talbot Runhof

Elie Saab

Wunderkind

Valentin Yudashkin

Louis Vuitton

Paul & Joe

Hermès

Cerruti

Miu Miu