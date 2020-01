Lethicia Bronstein dá dicas para não errar na hora de escolher o vestido de noiva

“A noiva deve evitar usar o que não está acostumada”, diz Lethicia Bronstein.

Foto: Vitor Neves

Lethicia Bronstein está mais do que acostumada a lidar com noivas. A estilista contou, durante a festa de aniversário de 12 anos da ESTILO, que quando a noiva não sabe o que usar no grande dia, o melhor a se fazer é não fugir de suas origens.

Ou seja, na hora de subir no altar, nada de apostar em silhuetas que não são a sua cara ou que você não está habituada a usar. “Se ela nunca usa decote, não é no dia do casamento que vai usar, ela tem que ser verdadeira com o estilo dela”.

Vestidos de noiva da coleção prêt-à-porter de Lethicia Bronstein.

Foto: Divulgação

Quando a bride-to-be ainda não tem ideia de que tipo de vestido quer usar, a dica de Lethicia é pesquisar bastante. “A noiva me conta o que gosta e o que não usa de jeito nenhum e faço um croqui para ela, assim vamos chegando a um ponto em comum”, explica.

