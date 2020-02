Laura Neiva revela como se relaciona com a moda no dia a dia

Laura Neiva

Foto: Bruna Bauer

Ela chegou há poucas horas em Belo Horizonte para desfilar com exclusividade para Fabiana Milazzo, como adiantamos aqui. Tranquila, vestindo um jeans skinny, tênis superga, bolsa Balenciaga e um casaqueto que arrematou no closet de uma tia, Laura Neiva recebeu nossa editora Bruna Bauer para um papo sobre moda.

“Estou surpresa com o Minas Trend Preview, nunca tinha vindo a Belo Horizonte e, quando cheguei e li as notícias sobre o evento nos jornais, fiquei impressionada”, disse a atriz que está apaixonada pelas instalações que estão expostas no evento e pelo moletom todo bordado que usará no desfile da noite desta terça-feira, 8 de outubro. Ela ainda confessou que acha lindos os vestidos de tule bordados, mas que nunca incluiu a peça em seu closet porque acredita que, para usar esse tipo de peça em uma festa, é necessário investir em saltos altíssimos – mas que não aguenta ficar sobre eles por muito tempo – e manter a postura sempre ereta. “Gosto de me vestir confortavelmente”, completou.

No momento, a peça que tem figurado em muitas das produções de Laura é um blazer/jaqueta azul da FYI, segunda marca da Animale. “Adoro ele por causa do shape slim e porque o forro da peça é de malha e esquenta bastante, mesmo sem criar muito volume.”

Ela revelou também que sempre condenou sua mãe por comprar tantos sapatos, mas que, agora, está tendo de dar o braço a torcer e muito dessa sua sapatomania se deve às peças da designer Paula Ferber, principalmente as sandálias com saltos grossos e tira vertical no peito do pé – “eles são bons de usar e a tira ajuda a alongar o meu pé que é bem pequeno”.

Laura Neiva não conseguiu acompanhar a temporada de verão 2014 internacional, nem mesmo ao desfile da Chanel (marca da qual é fidèle) ela pode comparecer. Isso porque estava gravando um dos 10 curtas do projeto Rio eu te amo, em que interpretará uma menina paraplégica deprimida, sob direção de Guillermo Arriaga – com quem, aliás, adorou trabalhar. Mas, como a personagem veste apenas pijamas, não foi possível absorver nada do figurino dela para a vida real.

“Há fases em que faço muitas compras, mas quando percebo que não estou usando o que compro, me policio”, disse Laura que tem preferido arrematar boas peças de suas grifes preferidas pela internet. “Prefiro investir em peças pretas, brancas, cinzas e marinho. Adoro a dobradinha blazer + calça. Divido minhas bolsas com a minha mãe, que é produtora do e-commerce Lets e traz bons achados para casa e, ainda, roubo as malhas incríveis do meu namorado.”

A atriz ainda contou que não costuma seguir as tendências do momento e que veste o que sente vontade, independentemente de qualquer coisa. “Tenho usado todo o meu budget fashion do mês para arrematar bolsas e sapatos” – diz contando que está começando a incluir cintos em seu acervo pessoal com a ajuda de sua consultora de moda oficial, sua mãe. “Moda para mim tem de ser o mais simples possível. Gosto de me sentir à vontade”.