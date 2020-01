Kiabi: fast fashion francesa fechará no Brasil e lança liquidação de 50%

No Brasil desde julho de 2018, a marca de fast fashion francesa Kiabi anunciou que encerrará suas atividades no país. As duas lojas do grupo, localizadas nos shoppings Ibirapuera e West Plaza, em São Paulo, devem ser fechadas até o fim do mês e o e-commerce da marca já não está mais disponível.

“Em um contexto internacional difícil, em que o mercado de moda têm sido impactado fortemente por crises sociais, econômicas e ambientais, a liderança da marca na França optou por consolidar suas posições de mercado e seus investimentos nos países em que está presente há mais tempo e alavancar seu crescimento nesses locais”, disse o comunicado oficial da marca.

Quando chegou ao Brasil, há menos de dois anos, a Kiabi tinha grandes planos de expansão no país e na América Latina. Em 5 anos, a empresa pretendia chegar a 40 lojas para competir diretamente com outras fast fashions já conhecidas do público brasileiro, como a espanhola Zara, a holandesa C&A e as brasileiras Renner e Riachuelo.

Para acabar com os estoques de roupa, as lojas oferecem desconto de 50% para quem comprar 2 ou mais peças. As promoções podem aumentar de acordo com as necessidades da marca de liquidar as peças.

A Kiabi possui 500 lojas físicas em 15 países ao redor do mundo. A empresa pertence à família Mulliez, também dona da Leroy Merlin (loja de materiais de construção) e da Decathlon (loja de artigos esportivos), que já estão consolidadas no Brasil há anos.

